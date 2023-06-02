Внаслідок цього у Мелітополі посилюється терор на цивільне населення, постійно збільшується кількість окупантів й Росія активно нав'язує свою пропаганду. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Будують підземні міста
Сьогодні Мелітополь та район – це суцільна військова база росіян. Точну кількість російських солдатів назвати неможливо, адже окупанти прикриваються цивільним населенням. Зокрема, на території одного з профтехзакладу росіяни розмістили свої системи ППО. Школи та дитячі садки у місті теж захоплені ворогом.
Основна концентрація російських військових зосереджена на узбережжі Азовського моря, зокрема Кирилівка, Приморський Посад, Приазов'я. Там розташовані десятки тисяч рашиського гарматного м'яса, техніки та озброєння.
У готелях та санаторіях Кирилівки та Бердянська, куди раніше їхали відпочивати українці, теж розміщуються російські військові.
Мелітополь називають містом, яке на півдні найбільш окопане та "захищене" ворогом. Окупанти заривають морські контейнери й кладуть бетонні плити, будуючи цілі підземні міста та сховища.
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Російський паспорт або смерть
До російської окупації у Мелітополі проживало 150 тисяч людей. Наразі залишилось менше половини. За словами місцевих мешканців, у місті перебувають десятки тисяч окупантів, їх навіть більше ніж маріупольців.
Росіяни розраховували отримати від місцевих сприяння в організації влади. Однак загарбники отримали чіткий спротив, тому привозять до Мелітополя росіян, щоб побудувати свою владу.
Російська влада полягає у терорі на місцеве населення,
– зазначив міський голова Мелітополя.
Зараз у місті триває третя хвиля примусової паспортизації. З 1 червня окупанти заборонили видачу безкоштовних ліків та виїжджати швидкій медичній допомозі на виклики до людей без російського паспорта.
Крім того, росіяни зобов'язали усіх мелітопольців перепідписати угоди з їхньою фейковою компанією про постачання електроенергії.
Сьогодні мелітопольці мають робити вибір, або життя з рашиським паспортом і світлом, або смерть,
– наголосив Федоров.
Протягом останніх тижнів у Мелітополі почастішали випадки викрадення людей. Окупанти десятками на день викрадають людей та садять у полон. Так, вони намагаються протистояти українському спротиву.
Що відомо про "бавовну" в Мелітополі
- Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив про "бавовну" в місті 28 травня. Він зазначив, що вибух чули мешканці центральної частини Мелітополя.
- В окупованому Мелітополі ввечері 29 травня почули вибух. Ймовірно, "бавовну" зустріли десь на об'єктах окупантів.
- Надвечір 30 травня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи. Їх чули усі мешканці міста. У частині міста, де пролунали вибухи, розташовується окупований росіянами завод "Автокольорлит".