Росіяни вирішили скористатися місцевими кладовищами, щоб позбутися тіл співвітчизників-окупантів. Росія знову демонструє, що їй байдуже на своїх громадян.

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Як окупанти вкотре продемонстрували цинізм

Загарбники поховали одного з найманців ПВК "Вагнера" на Новому кладовищі. Його тіло закопали біля алеї мелітопольських льотчиків.

Нагалаємо, що вони загинули у 2014 році разом із молодими десантниками з Дніпра. Тоді росіяни збили Іл-76 у Луганській області та вбили 49 людей.

Окупанти вирішили поховати одного з найманців Євгенія Пригожина на одній з центральних алей. Вони поклали на могилу його фотографію, вінок та символіку ПВК "Вагнера".

Скільки коштує похорон у Мелітополі

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ховати людей стало дуже дорого. У Мелітополі найскромніша церемонія коштує 48000 – 50000 російських рублів.

Стільки загалом доведеться заплатити за труну й хрест, а також за послуги батюшки та копачів там, куди прийшов "русскій мір". За автівку та поминальний обід потрібно доплачувати.

Яка ситуація у Мелітополі