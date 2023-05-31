Россияне решили воспользоваться местными кладбищами, чтобы избавиться от тел соотечественников-оккупантов. Россия снова демонстрирует, что ей безразличны свои граждане.
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Как оккупанты в очередной раз продемонстрировали цинизм
Захватчики похоронили одного из наемников ЧВК "Вагнера" на Новом кладбище. Его тело зарыли возле аллеи мелитопольских летчиков.
Оккупанты решили похоронить одного из наемников Евгения Пригожина на одной из центральных аллей. Они возложили на могилу его фотографию, венок и символику ЧВК "Вагнера".
Сколько стоят похороны в Мелитополе
На временно оккупированных территориях Запорожской области хоронить людей стало очень дорого. В Мелитополе самая скромная церемония стоит 48 000 – 50 000 российских рублей.
Столько в общем придется заплатить за гроб и крест, а также за услуги батюшки и копателей там, куда пришел "русский мир". За автомобиль и поминальный обед нужно доплачивать.
Какая ситуация в Мелитополе
- Мэр Иван Федоров недавно заявил, что оккупанты решили превратить временно оккупированный город в свой административный и логистический центр. Захватчики начали выселять украинцев из общежитий, чтобы заселить туда российских военных.
- Не так давно россияне попытались глушить связь в Мелитополе. Однако это не помешало местным жителям, ожидающим контрнаступления, передавать полезную информацию ВСУ.
- В начале мая партизаны напомнили российским оккупантам, что Мелитополь – это Украина. Они развесили открытки с призывом готовиться к Украинскому Лету.