Россияне решили воспользоваться местными кладбищами, чтобы избавиться от тел соотечественников-оккупантов. Россия снова демонстрирует, что ей безразличны свои граждане.

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Как оккупанты в очередной раз продемонстрировали цинизм

Захватчики похоронили одного из наемников ЧВК "Вагнера" на Новом кладбище. Его тело зарыли возле аллеи мелитопольских летчиков.

Напомним, что они погибли в 2014 году вместе с молодыми десантниками из Днепра. Тогда россияне сбили Ил-76 в Луганской области и убили 49 человек.

Оккупанты решили похоронить одного из наемников Евгения Пригожина на одной из центральных аллей. Они возложили на могилу его фотографию, венок и символику ЧВК "Вагнера".

Сколько стоят похороны в Мелитополе

На временно оккупированных территориях Запорожской области хоронить людей стало очень дорого. В Мелитополе самая скромная церемония стоит 48 000 – 50 000 российских рублей.

Столько в общем придется заплатить за гроб и крест, а также за услуги батюшки и копателей там, куда пришел "русский мир". За автомобиль и поминальный обед нужно доплачивать.

Какая ситуация в Мелитополе