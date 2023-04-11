Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, заслуженный мастер спорта Украины Валерий Газаев. Кроме того, россияне в Запорожье вырыли окоп протяженностью 70 километров.

Интересно Предатели в белых халатах и аптечная мафия: как работает "медсистема" на оккупированном Запорожье

Укрепление окупантов на Запорожье

Газаев отметил, что оккупанты уже больше года строят на Запорожье оборонительные укрепления. Впрочем, непонятно, это ли для успокоения сепаратистов и пропагандистов, или действительно они будут эффективны во время обороны от ВСУ. На примере Херсонщины, где оккупанты тоже строили укрепления, мы этого так и не узнали.

Они там мало чем помогли. Они все оставили и убегали. Даже оставили очень много своих солдат, которые не были вовремя уведомлены. Мы пока не знаем, насколько эти укрепления будут эффективны, но они делаются уже в течение года,

– заметил волонтер.

Кроме того, что эти укрепления они строят силами сепаратистов, они еще привлекают к этому местное население. Это один из способов репрессий наших людей.

Газаев о том, как люди в Мелитополе передавали данные ВСУ, несмотря на глушение связи россиянами: смотрите видео

Местное население информирует ВСУ

Заслуженный мастер спорта Украины продолжил, что сам полтора месяца жил в оккупации. Когда россияне перевозили большие колонны техники на 200-300 единиц, то глушили связь и интернет, так как знали, что местное население ненавидит оккупантов и передаст информацию ВСУ.

"Впрочем, люди находили возможность передавать эти данные, потому что были некоторые места, которые знали местные, в селах возле Мелитополя, где-то на высокой местности, где сигнал ловил, и все равно свое дело люди делали. Доверия, конечно, нет, и это видно на примере того, что они заменяют местных гауляйтеров на специальных людей из России", - подчеркнул Газаев.

Новости с оккупированных территорий: последние события