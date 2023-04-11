Об этом 24 Каналу рассказал волонтер, заслуженный мастер спорта Украины Валерий Газаев. Кроме того, россияне в Запорожье вырыли окоп протяженностью 70 километров.
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Укрепление окупантов на Запорожье
Газаев отметил, что оккупанты уже больше года строят на Запорожье оборонительные укрепления. Впрочем, непонятно, это ли для успокоения сепаратистов и пропагандистов, или действительно они будут эффективны во время обороны от ВСУ. На примере Херсонщины, где оккупанты тоже строили укрепления, мы этого так и не узнали.
Они там мало чем помогли. Они все оставили и убегали. Даже оставили очень много своих солдат, которые не были вовремя уведомлены. Мы пока не знаем, насколько эти укрепления будут эффективны, но они делаются уже в течение года,
– заметил волонтер.
Кроме того, что эти укрепления они строят силами сепаратистов, они еще привлекают к этому местное население. Это один из способов репрессий наших людей.
Газаев о том, как люди в Мелитополе передавали данные ВСУ, несмотря на глушение связи россиянами: смотрите видео
Местное население информирует ВСУ
Заслуженный мастер спорта Украины продолжил, что сам полтора месяца жил в оккупации. Когда россияне перевозили большие колонны техники на 200-300 единиц, то глушили связь и интернет, так как знали, что местное население ненавидит оккупантов и передаст информацию ВСУ.
"Впрочем, люди находили возможность передавать эти данные, потому что были некоторые места, которые знали местные, в селах возле Мелитополя, где-то на высокой местности, где сигнал ловил, и все равно свое дело люди делали. Доверия, конечно, нет, и это видно на примере того, что они заменяют местных гауляйтеров на специальных людей из России", - подчеркнул Газаев.
Новости с оккупированных территорий: последние события
- Россияне пробили очередное дно. В оккупированной Попасной они воруют надгробия с местного кладбища и переделывают в памятники своим мертвым "асвободителям".
- Оккупанты депортируют людей из Луганщины. В частности, из Старобельска их вывозят в неизвестном направлении.
- Враг готовится к более интенсивному "хлопку" в Крыму. В частности, у моста в Джанкое уже поставил "Панцирь-С".