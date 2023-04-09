Так что напрашивается вывод, что российские захватчики боятся очередной атаки по Джанкою. Для этого они решили прикрыть мост в населенном пункте установкой "Панцирь-С", передает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмы-каналы.

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Россиянам становится очень тревожно

В сеть выложили видео, на котором можно увидеть установку, стоящую вблизи моста. Машина в традиционной для врага манере, выделяется огромной белой буквой V спереди.

У моста в Джанкое поставили "Панцирь-С": смотрите видео

Что известно о "Панцирь-С" Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Над его разработкой работал Тульский ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". Эта установка предназначена для ближнего прикрытия гражданских, а также военных объектов, как от всех современных, так и перспективных средств воздушного нападения.

Источник: Википедия.

В Крыму крайне опасно для оккупантов

Заметим, что днем 8 апреля в Феодосии прогремели взрывы. Как отмечают, их слышали будто после прилета уже не беспилотника, а ракеты. И этот "хлопок" изрядно шокировал местных жителей.

Тогда же приспешника Кремля во временно оккупированном Крыму Сергей Аксенов поспешил успокоить людей. Вроде бы удалось сбить "украинскую ракету". Но это никак не лишило их переживаний, ведь возник вопрос, как ракета вообще могла долететь до Феодосии.

На следующий день, 9 апреля, россияне уже придумали басни об Феодосийской атаке. Мол, была атака двумя ракетами. Одну из них якобы сбила ПВО, другая попала в систему С-300 и взорвала ее. Пропагандисты заявляют, что это стало причиной ранения троих военных.

Напомним, что в Украины нет таких дальнобойных ракет. Соответствующие выдумки можно воспринимать только как способ запугать местное население и подготовить к контрнаступлению.

К слову, не так давно мы рассказывали, что по Севастополю катается Волга с муляжем ракеты, на котором написано "На Вашингтон". Эта машина 9 апреля попала в ДТП, врезавшись в автобус. Теперь мы знаем, как выглядит Вашингтон в глазах оккупантов.