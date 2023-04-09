Кроме этого, оккупанты заявляют о раненых военных. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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Новые детали "хлопка" в Феодосии

Российские террористы уже запели, что в Феодосию прилетело две ракеты – одну якобы сбила ПВО, а другая попала в систему С-300 и взорвала ее. В результате этого, по данным пропагандистов, ранены трое военных.

Захватчики утверждают, что ракета якобы целилась на месторасположение ЗРК недалеко от села Пионерское.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Аксенов, как всегда, заявил, что ракеты по Феодосии якобы выпустили из Украины и они дальнобойные. Он придумал, что у нашего государства якобы есть ракеты с радиусом действия более 250 километров.

Важно! У Украины пока нет ракет с такой дальностью действия. Однако вскоре все может измениться.

Кроме этого, оккупанты говорят, что ракеты якобы "выпустили из тактического комплекса "Гром-2".

Что происходило в Феодосии / фото росСМИ

На самом же деле это новый фейк россиян. Они боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины и пытаются придумать все больше лжи, чтобы показать нашу страну с худшей стороны. Террористы часто делают провокации в своих городах и на временных оккупированных территориях, но провально.

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