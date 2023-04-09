Окрім цього, окупанти заявляють про поранених військових. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Окупанти кажуть, що збили над Феодосією українську ракету: росіяни шоковані, як вона "долетіла"

Нові деталі "бавовни" у Феодосії

Російські терористи вже заспівали, що у Феодосії прилетіло дві ракети – одну нібито збила ППО, а інша влучила у систему С-300 та підірвала її. Внаслідок цього, за даними пропагандистів, поранено трьох військових.

Загарбники стверджують, що ракета нібито цілилася на місце розташування ЗРК неподалік села Піонерське.

Так званий "глава" окупованого Криму Аксьонов як завжди заявив, що ракети по Феодосії нібито випустили з України і вони є далекобійними. Він вигадав, що наша держава начебто має ракети з радіусом дії понад 250 кілометрів.

Важливо! Україна поки не має ракет з такою дальністю дії. Однак незабаром все може змінитись.

Окрім цього, окупанти кажуть, що ракети буцімто "випустили з тактичного комплексу "Грім-2".

Що відбувалося у Феодосії / фото росЗМІ

Насправді ж, це новий фейк росіян. Вони бояться контрнаступу Збройних Сил України і намагаються вигадати все більше брехні, щоб показати нашу країну з гіршого боку. Терористи часто роблять провокації у своїх містах і на тимчасового окупованих територіях, але провально.

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