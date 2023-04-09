Тож напрошується висновок, що російські загарбники бояться чергової атаки по Джанкою. Для цього вони й вирішили прикрити міст у населеному пункті установкою "Панцир-С", передає 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Росіянам стає дуже тривожно

У мережу виклали відео, на якому можна побачити установку, яка стоїть поблизу мосту. Машина у традиційній для ворога манері, виділяється величезною білою літерою V спереду.

Біля мосту у Джанкої поставили "Панцир-С": дивіться відео

Що відомо про "Панцир-С" Це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного базування. Над його розробкою працював Тульський ГУП "Конструкторське бюро приладобудування". Ця установка призначена для ближнього прикриття цивільних, а також військових об'єктів як від усіх сучасних, так і перспективних засобів повітряного нападу.

Джерело: Вікіпедія.

У Криму вкрай небезпечно для окупантів

Зауважимо, що вдень 8 квітня у Феодосії прогриміли вибухи. Як зазначають, їх чули буцімто після прильоту вже не безпілотника, а ракети. І ця "бавовна" неабияк шокувала місцевих мешканців.

Тоді ж посіпака Кремля у тимчасово окупованому Криму Сєргєй Аксьонов поспішив заспокоїти людей. Буцімто вдалося збити "українську ракету". Але це аж ніяк не позбавило їх переживань, адже виникло питання, як ракета взагалі могла долетіти до Феодосії.

Наступного дня, 9 квітня, росіяни вже вигадали байки про атаку Феодосії. Мовляв, була атака двома ракетами. Одну з них буцімто збила ППО, а інша влучила у систему С-300 та підірвала її. Пропагандисти заявляють, що це стало причиною поранення трьох військових.

Нагадаємо, що Україна не має таких далекобійних ракет. Тож відповідні вигадки можна сприймати лише як спосіб залякати місцеве населення та підготувати до контрнаступу.

До слова, не так давно ми розповідали, що Севастополем катається Волга з муляжем ракети, на якому написано "На Вашингтон". Ця машина 9 квітня потрапила у ДТП, врізавшись в автобус. Тепер ми знаємо, як виглядає Вашингтон в очах окупантів.