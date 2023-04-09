Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал. Попередньо, на жаль, постраждалих в аварії немає.

До теми "Геть клепки втратили": Севастополем роз'їжджає "ракетомобіль" з погрозами атакувати Вашингтон

Що відомо про кумедну ДТП з ракетою у Севастополі

На оприлюднених кадрах можна побачити, що "винахідливе" авто "Волга", на даху якого імпровізована ракета з написом "На Вашингтон", влетіла в автобус. Так би мовити, ракета "доліталась".

До того ж машина оздоблена прапорами колишньої СРСР і колорадськими. Також на автомобілі написано, що "США – ворог".

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. Однак росіяни ж ніколи не скажуть правду.



Смішна аварія у Криму / фото місцеві телеграм-канали



"Ракета" влучила в автобус / фото місцеві телеграм-канали

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