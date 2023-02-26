Однак незабаром кількість автівок зросла до 32, серед яких 25 легковиків та 7 вантажівок, з однієї з яких розлився бітум. Про масштабну автотрощу розповідають місцеві ЗМІ та очевидці з місця події у соцмережах, пише 24 Канал.

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Затор розтягнувся кілометри

Як повідомила прокуратура Новгородської області, що все почалося з аварії двох вантажівок. Внаслідок ДТП утворився затор, який розтягнувся на 5 кілометрів. Тож рятувальникам довелося тимчасово перекрити дорожній рух до Москви, а також організувати пункти обігріву для водіїв.

Затор на 5 кілометрів: відео

На місці працюють працівники Державної інспекції безпеки дорожнього руху, які з'ясовують причини аварії. Однак водії на місці події стверджують, що усе через сніг на платній дорозі, який при сильних снігопадах не чистили з 25 лютого.

Згодом і пресслужба компанії-оператора дороги М-11 повідомила, що причиною ДТП стала погана погода.

Не минулося без жертв

Через аварію багато людей заблоковані у власних автомобілях, тож деякі вибивають вікна, щоб вибратися на зовні і уникнути можливого повторного зіткнення. Також водії скаржаться, що не зможуть вибратися з затору без рятувальників.

За попередніми даними, внаслідок аварії постраждали до 12 осіб, серед яких четверо дітей. Як повідомили російські ЗМІ, дітей доставили до регіональної лікарні зі струсом мозку.

Одній жінці пощастило ще менше – вона загинула до приїзду швидкої.



Деякі автомобілі знищені вщент / Фото із соцмереж

Розтрощена вантажівка внаслідок ДТП: відео

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