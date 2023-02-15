Про цю ДТП стало відомо у вівторок, 14 лютого, однак трапилася вона днем раніше. За попередньою інформацією, вантажівка з готівкою не впоралася з керуванням і зіткнулася автобусом, який перевозив людей.
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Заява офіційної влади
Згодом на цей інцидент відреагували в Департаменті транспорту та громадської безпеки провінції Лімпопо. Там детально розповіли про жертв та постраждалих.
Аварія сталася в понеділок близько 17:00 (13 лютого – 24 Канал) на дорозі N1-29 Машовхела в напрямку Мусіни в районі Вхембе. 10 пасажирів отримали травми тяжкого ступеня, 16 – середньої тяжкості, 35 – легкої,
– повідомили в пресслужбі правоохоронних органів ПАР.
Водночас там зазначили, що пасажирів з травмами доставили до медичних закладів для надання допомоги. Окрім того, силовики наголосили, що наразі все ще з'ясовують причини цієї ДТП.
До роботи було залучено поліцейську водолазну група, яка шукає в річці неподалік від місця події людей, що могли туди потрапити внаслідок аварії.
На дорозі слід бути обачним
На превеликий жаль, дорожньо-транспортні пригоди як і в Україні, так і в інших державах світу не є рідкістю в теперішній час.
- Не так давно на Львівщині восьмирічний хлопчик потрапив під колеса машини швидкої допомоги, внаслідок чого загинув. Зазначимо, що сталося це тоді, коли він катався на санчатах.
- Також на трасі Київ – Чоп, на виїзді зі Львова, трапилася моторошна аварія. Відомо, що просто-таки посеред дороги трактор розірвало навпіл, але що стало причиною цього – невідомо.
- Окрім того, у місті Жовкві легковий автомобіль Audi Q5 в'їхав у стіну житлового будинку. Через це 4 людини померли на місці від отриманих травм – йдеться про водія транспортного засобу та 3 пасажирів.