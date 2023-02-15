Об этом ДТП стало известно во вторник, 14 февраля, однако случилось оно днем ранее. По предварительной информации, грузовик с наличными деньгами не справился с управлением и столкнулся автобусом, который перевозил людей.

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Заявление официальных властей

Впоследствии этот инцидент отреагировали в Департаменте транспорта и общественной безопасности провинции Лимпопо. Там подробно рассказали о жертвах и пострадавших.

Авария произошла в понедельник около 17:00 (13 февраля – 24 Канал) на дороге N1-29 Машовхела по направлению Мусины в районе Вхембе. 10 пассажиров получили травмы тяжелой степени, 16 – средней тяжести, 35 – легкой,

– сообщили в пресс-службе правоохранительных органов ЮАР.

В то же время, там отметили, что пассажиров с травмами доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. Кроме того, силовики подчеркнули, что пока все еще выясняют причины этого ДТП.

К работе была привлечена полицейская водолазная группа, которая ищет в реке неподалеку от места происшествия людей, которые могли туда попасть в результате аварии.

Обратите внимание! Дорогу, на которой произошла эта катастрофа, через некоторое время открыли для движения, однако водителей ЮАР призывают быть осторожными.

На дороге следует быть осмотрительным

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия как и в Украине, так и в других государствах мира не являются редкостью в настоящее время.