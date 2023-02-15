Об этом ДТП стало известно во вторник, 14 февраля, однако случилось оно днем ранее. По предварительной информации, грузовик с наличными деньгами не справился с управлением и столкнулся автобусом, который перевозил людей.
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Заявление официальных властей
Впоследствии этот инцидент отреагировали в Департаменте транспорта и общественной безопасности провинции Лимпопо. Там подробно рассказали о жертвах и пострадавших.
Авария произошла в понедельник около 17:00 (13 февраля – 24 Канал) на дороге N1-29 Машовхела по направлению Мусины в районе Вхембе. 10 пассажиров получили травмы тяжелой степени, 16 – средней тяжести, 35 – легкой,
– сообщили в пресс-службе правоохранительных органов ЮАР.
В то же время, там отметили, что пассажиров с травмами доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. Кроме того, силовики подчеркнули, что пока все еще выясняют причины этого ДТП.
К работе была привлечена полицейская водолазная группа, которая ищет в реке неподалеку от места происшествия людей, которые могли туда попасть в результате аварии.
На дороге следует быть осмотрительным
К сожалению, дорожно-транспортные происшествия как и в Украине, так и в других государствах мира не являются редкостью в настоящее время.
- Не так давно на Львовщине восьмилетний мальчик попал под колеса машины скорой помощи, в результате чего погиб. Отметим, что произошло это тогда, когда он катался на санках.
- Также на трассе Киев – Чоп, на выезде из Львова, случилась жуткая авария. Известно, что прямо посреди дороги трактор разорвало пополам, но что стало причиной этого – неизвестно.
- Кроме того, в городе Жовкве легковой автомобиль Audi Q5 въехал в стену жилого дома. Из-за этого 4 человека умерли на месте от полученных травм – речь идет о водителе транспортного средства и 3 пассажирах.