За рулем автомобиля Audi Q5 находился 28-летний житель Самборского района. Сначала авто выехало за пределы проезжей части и столкнулось с ограждением, а затем – въехало в стену дома.
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Что известно о жертвах
По информации полиции, в результате ДТП водитель автомобиля и трое его пассажирок, жительницы Львовщины, от полученных травм скончались на месте происшествия. Личные данные погибших в настоящее время уточняются.
По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
В Жовкве произошло смертельное ДТП / Фото полиция Львовщины
Проводится расследование, правоохранители устанавливают происшествия.
В Дрогобыче 8-летний мальчик попал под колеса "скорой"
- В Дрогобыче Львовской области восьмилетний мальчик попал под колеса кареты скорой помощи. Случилось это тогда, когда он катался на санках. Авария произошла на улице Андрея Шептицкого в Дрогобыче.
- По предварительной информации, этот восьмилетний мальчик на территории больницы катался с горки на санках и уехал на дорогу. Там он попал под колеса автомобиля скорой помощи, которым управлял 65-летний водитель.
- От полученных травм мальчик скончался. На месте работают следователи отдела расследования преступлений в области транспорта полиции Львовщины. Кроме того, силовики открыли производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса нашего государства. В нем говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения.