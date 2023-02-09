24 Канал пытается связаться с полицией для уточнения информации, однако очевидцы на месте происшествия говорят, что есть пострадавшие.
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В частности, в карете скорой в момент ДТП находился младенец и медицинский персонал. Малыша как раз везли в кардиологию на операцию. В каком состоянии младенца и находившиеся в скорой врачи пока неизвестно. Всех их госпитализировали. В полиции заявили, что погибших нет.
Предварительно джип начал движение на красный свет светофора, чем и вызвал ДТП. Правовую оценку этому должны предоставить полицейские. Полиция проводит следственные действия, чтобы точно установить причины столкновения.
Авария возле "Охматдета" / Фото ДТП.Киев
Недавние аварии с участием карет скорой: главное
- На днях в Киеве, в Днепровском районе произошло ДТП с участием скорой, автомобиль перевернулся на перекрестке Известно о пострадавшем. Скорая перевернулась на перекрестке на столичном проспекте Мира.
- А в городе Дрогобыче, что во Львовской области, восьмилетний мальчик попал под колеса кареты скорой помощи. Случилось это тогда, когда он катался на санках. В пресс-службе полиции констатировали, что этот инцидент произошел в понедельник, 6 февраля, около 15:00. От полученных травм мальчик скончался.
- В Харьковской области возле Люботина поздно вечером 4 января 2022 года произошла смертельное ДТП с участием скорой и автомобиля Škoda Octavia. Известно о по меньшей мере одного погибшего. В тот момент, когда легковушка возвращала на территорию заправки, в нее на скорости влетела карета скорой помощи. Последняя двигалась со стороны Люботина в направлении Харькова.