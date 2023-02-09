24 Канал намагається зв'язатися з поліцією для уточнення інформації, однак очевидці на місці події кажуть, що є постраждалі.

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Зокрема, у кареті швидкої у момент ДТП було немовля та медичний персонал. Малечу якраз везли у кардіологію на операцію. В якому стані немовля та лікарі, що були у швидкій, наразі невідомо. Всіх їх госпіталізували. У поліції заявили, що загиблих немає.

Зверніть увагу! За попередньою інформацією внаслідок ДТП постраждало 6 людей, серед яких дитина.

Попередньо, джип почав рух на червоне світло світлофора, чим і викликав ДТП. Правову оцінку цього мають надати поліцейські. Наразі поліція проводить слідчі дії, аби точно встановити причини зіткнення.



Аварія біля "Охматдиту" / Фото ДТП.Київ

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