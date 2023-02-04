Зазначають, що "швидка" перекинулася на перехресті на столичному проспекті Миру.

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На місце події прибула поліція та три автівки "швидких". Одну людину, ймовірно, госпіталізували.



У Києві авто швидкої допомоги потрапило в ДТП / Фото УП



В ДТП постраждав водій швидкої / Фото УП

Постраждав водій "швидкої"

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс підтвердила, що дійсно є один постраждалий, це водій "швидкої", але наразі невідомий його стан.

Інформація про ДТП надійшла після 11 ранку, на місці поліція з'ясовує причини ДТП.

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