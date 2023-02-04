Отмечают, что скорая перекинулась на перекрестке на столичном проспекте Мира.

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На место происшествия прибыла полиция и три автомобиля "скорых". Один человек, вероятно, был госпитализирован.



В Киеве авто скорой помощи попало в ДТП / Фото УП



В ДТП пострадал водитель скорой / Фото УП

Пострадал водитель "скорой"

Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис подтвердила, что действительно один пострадавший, это водитель "скорой", но пока неизвестно его состояние.

Информация о ДТП поступила после 11 утра, на месте полиция выясняет причины ДТП.

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