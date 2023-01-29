На месте аварии работали спасатели и полицейские. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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В результате ДТП погибли два человека

На трассе Е-50 вблизи села Качуринцы Войтовецкой тергромады 29 января произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN и автомобиля Volkswagen Touran.

На место происшествия приехали спасатели. Они деблокировали пассажирку легковушки, а также приняли меры, чтобы не допустить возгорания автомобилей.

В результате аварии погибли 40-летний водитель и 37-летняя пассажирка Volkswagen. В свою очередь, 26-летний водитель грузовика госпитализирован в Волочисскую многопрофильную больницу.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Хмельницкой области

Смертельное ДТП в Полтавской области: коротко

На трассе Киев – Харьков – Довжанский 28 января столкнулись фура и пассажирский автобус. Это привело к роковым последствиям.

Смертельная авария произошла на автодороге М-03 в Лубенском районе в направлении Полтавы. Маршрутка Mercedes-Benz на скорости влетела в грузовик MAN, который стоял в попутном направлении.

Удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта. Так что сотрудникам ГСЧС пришлось деблокировать пострадавших.

К сожалению, не обошлось без жертв. На месте погибли водитель и один пассажир микроавтобуса, а затем в карете скорой помощи скончался еще один травмированный пассажир маршрутки. Также 8 пассажиров получили телесные повреждения, среди них двое детей.