К счастью обошлось без пострадавших. Спасатели уже потушили огонь, информирует 24 Канал.
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Что известно о возгорании в автобусе
В ГСЧС рассказали, что сообщение о возгорании в пассажирском автобусе на улице Мусоргского в Кривом Роге поступило в 09:12. На место сразу направили спасателей.
В Кривом Роге во время движения загорелся автобус / Фото ГСЧС
Они установили, что возгорание возникло в моторном отсеке при движении пассажирского автобуса. Местные СМИ уточнили, что речь идет о маршруте №228.
Когда водитель увидел в зеркало заднего вида дым, немедленно остановился и открыл дверь для эвакуации пассажиров из салона автобуса. К счастью, никто из людей не пострадал,
– отметили в ГСЧС.
Возгорание ликвидировали в 09:37. Впрочем, огонь повредил отсек автобуса на общей площади 2 квадратных метра.
Как горел автобус: смотрите видео
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