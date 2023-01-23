На щастя минулося без постраждалих. Рятувальники вже загасили вогонь, інформує 24 Канал.

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Що відомо про займання в автобусі

У ДСНС розповіли, що повідомлення про займання у пасажирському автобусі на вулиці Мусоргського у Кривому Розі надійшло о 09:12. На місце одразу направили рятувальників.

У Кривому Розі під час руху загорівся автобус / Фото ДСНС

Вони встановили, що займання виникло в моторному відсіку під час руху пасажирського автобуса. Місцеві ЗМІ уточнили, що йдеться про маршрут №228.

Коли водій побачив у дзеркало заднього виду дим, негайно зупинився та відчинив двері для швидкої евакуації пасажирів з салону автобуса. На щастя, ніхто з людей не постраждав,

– зазначили в ДСНС.

Займання ліквідували о 09:37. Втім, вогонь пошкодив відсік автобуса на загальні площі 2 квадратних метри.

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