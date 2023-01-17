Про це розповіли у Патрульній поліції області. На місці працюють усі відповідні служби.

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На трасі Київ – Чоп сталася ДТП

Через масштабну ДТП з потерпілими на трасі Київ — Чоп біля Гамаліївки частково перекрили рух. Про це у Патрульній поліції повідомили о 18:29.

Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби. Будьте уважні на дорозі!

– мовиться у повідомленні.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що там відбулась масштабна ДТП за участі рейсового автобуса й фури.

На момент аварії в автобусі перебували близько 40 пасажирів. Спершу медики повідомляли, що внаслідок зіткнення поранень зазнали 20 людей, серед яких – одна дитина.

Двох пацієнтів у важкому стані госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона. Туди ж доправили пацієнта з ампутацією ока.

Загалом в лікарню на Миколайчука потрапили 11 пацієнтів.

Вісьмох постраждалих доправили в лікарню святого Луки, а одного – у лікарню святого Миколая.

Ще одного з постраждалих після медичного огляду залишили на місці.

До роботи залучили 12 карет швидкої допомоги.

"Дякуємо за професійне реагування нашим бригадам та ОДВ, командам приймальних відділень, а також патрульній поліції та рятувальникам!" – зазначили у ЛОЦЕМДМК.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото Патрульної поліції та ЛОЦЕМДМК

Кількість постраждалих зросла

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла. За інформацією ЛМР, внаслідок зіткнення вантажівки з рейсовим автобусом номер 222 постраждали 36 людей, зокрема діти. Їх доставили до лікарень Першого медоб’єднання Львова:

у лікарні Святого Пантелеймона перебувають 25 пацієнтів: 10 привезли каретами швидких, 15 – звернулися самотужки;

до лікарні Святого Луки каретами швидкої медичної допомоги привезли 8 пацієнтів;

лікарня Святого Миколая прийняла після ДТП 3 діток.

Стан важкий і середньої важкості,

– повідомили в Першому ТМО.

За інформацією правоохоронців, через ДТП рух на тому відрізку дороги ускладнений. Його регулює поліція. Окрім цього, поблизу Гамаліївки є затори.

Очільник області Максим Козицький також попередив про ускладнення в русі. За його словами, станом на 20:50 на окружній дорозі Львова транспорт поступово пропускають.

"Рух регулює Поліція Львівської області. Зіткнулися вантажівка та рейсовий автобус, в якому перебували близько 40 пасажирів", – додав голова ОВА.

Він побажав усім постраждалим швидкого одужання та подякував правоохоронцям і медикам за оперативність.