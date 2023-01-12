Постраждали щонайменше 15 людей. Моторошні кадри з місця ДТП оприлюднили в соцмережах.

Читайте також У Китаї водій на смерть збив 5 людей на переході, багато поранених: кадри карколомного ДТП

Що відомо про масштабну ДТП в Японії

Масштабна ДТП сталася близько 9:30 ранку (за місцевим часом) 12 січня в префектурі Нара. За даними штаб-квартири поліції вантажівка зіткнулася з чергою автомобілів, які чекали на сигнал світлофора біля виїзду з автомагістралі Кейнава у місті Кашіхара.

Загалом у результаті ДТП пошкоджено близько 20 автомобілів. Дороги навколо місця подій перекрили, тривають рятувальні роботи. На оприлюднених кадрах видно сильні пошкодження автомобілів.

Наслідки ДТП в Японії: дивіться відео

Близько 10 людей ушпиталили

За даними асоціації пожежників префектури, щонайменше 15 людей постраждали, але більшість із них отримали незначні травми,

– зазначили ЗМІ.

Також уточнили, що близько десяти людей доставили до лікарні. Вони у свідомому стані. Зауважимо, що про загиблих не повідомляли.