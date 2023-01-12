Пострадали не менее 15 человек. Жуткие кадры с места ДТП обнародовали в соцсетях.

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Что известно о масштабном ДТП в Японии

Масштабное ДТП произошло около 9:30 утра (по местному времени) 12 января в префектуре Нара. По данным штаб-квартиры полиции, грузовик столкнулся с очередью автомобилей, ожидавших сигнал светофора у выезда с автомагистрали Кейнава в городе Кашихара.

Всего в результате ДТП повреждено около 20 автомобилей. Дороги вокруг места событий перекрыли, продолжаются спасательные работы. На обнародованных кадрах видны сильные повреждения автомобилей.

Последствия ДТП в Японии: смотрите видео

Около 10 человек госпитализировали

По данным ассоциации пожарных префектуры, по меньшей мере 15 человек пострадали, но большинство из них получили незначительные травмы,

– отметили СМИ.

Также уточнили, что около десяти человек были доставлены в больницу. Они находятся в сознательном состоянии. Заметим, что о погибших не сообщали.