Так, внаслідок аварії загинули діти. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Що відомо про смертельну ДТП на Одещині
Вранці 16 січня 31-річний водій ВАЗ не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок цього чоловік та його донечки 2-х та 7-ми років загинули від отриманих травм на місці.
Окрім цього, 23-річну дружину чоловіка та ще одну 5-річну доньку у тяжкому стані ушпиталили до лікарні.
У підсумку правоохоронці розпочали розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб.
Наразі призначено низку експертиз і триває слідство.
Смертельна ДТП на Одещині / фото Нацполіція
На Одещині у ДТП загинули чоловік та його діти / фото Нацполіція
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