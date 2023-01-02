На місце виїхали патрульні, проте водійка не реагувала на вимогу зупинитись. Її затримували зі стрільбою. Як все відбувалось, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів речник патрульної поліції Дніпропетровської області Павло Карманов.

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Що відомо про водійку, яка порушила правила у Дніпрі

Поліція після звернення очевидців виїхала на виклик та знайшла автомобіль у центрі Дніпра. Водійці подали знак зупинитись, проте вона не відреагувала.

Вона продовжувала рух, створювала аварійні ситуації. Було переслідування. Згодом на (вулиці – 24 канал) Набережній Заводській заблокувала транспортний засіб. Водійка поводилась неадекватно, продовжила рух,

– розповів Павло Карманов.

Як їхала затримана водійка: дивіться відео

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Згодом під час затримання пошкодила інші автомобілі. Також була загроза життю та здоров'ю людей. Тому поліція застосувала вогнепальну зброю, пошкодивши колеса автівки.

Так правоохоронці зупинили авто, жінку затримали. Це відбулось на території храму на Червоному Камені, куди заїхала зловмисниця.

Також в салоні знаходилась 2-річна дитина. Жінка мала ознаки сп'яніння, пройшла медогляд,

– заявив речник.

Уточнив, що водійка є матір'ю дитини, яка була в машині. За словами Павла Карманова, згодом будуть результати експертизи, слідчі кваліфікуватимуть дії затриманої.

Поліція затримала зловмисницю на території храму

Як їхала жінка в Дніпрі: дивіться відео

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