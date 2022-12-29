У четвер, 29 грудня, ЗМІ повідомили, що один з народних депутатів у центрі Києва потрапив у ДТП на білому мерседесі. Ймовірно, це був Єгор Чернєв. На незадекларованому автомобілі він подряпав чужу машину.

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Як відреагував на цю інформацію народний обранець

Відомо, що аварія відбулась на перетині вулиць Богдана Хмельницького та Володимирської, що біля Оперного театру. У коментарі "українським журналістам", що славлять своєю проросійською позицією, Чернєв сказав, що цей інцидент ДТП назвати важко.

Все добре. Усі живі, всі здорові. Я навіть не називав би це ДТП, це просто маленька неприємність. На авто тільки подряпина,

– констатував він.

Зверніть увагу! Журналісти 24 Каналу також хотіли поспілкуватись з паном Єгором, однак той сказав, що не має на часу й запропонував зателефонувати згодом. До вечора Чернєв так і відповів на наші дзвінки.

Слід сказати, що нардеп підтвердив, що був у незадекларованій машині. Він наголосив, що позичив цей білий мерседес у знайомих на кілька днів, допоки його власний автомобіль у ремонті.

Я позичив це авто у знайомих на кілька днів, поки моя машина на ремонті,

– пояснив обранець.

Нагадаємо, цього тижня у вівторок, 27 грудня, у Вінниці трапилась ДТП. У поліції повідомили, що 40-річний чоловік збив двох підлітків на пішоходному переході.