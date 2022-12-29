В четверг, 29 декабря, СМИ сообщили, что один из народных депутатов в центре Киева попал в ДТП на белом мерседесе. Вероятно, это был Егор Чернев. На незадекларированном автомобиле он поцарапал чужую машину.

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Как отреагировал на эту информацию народный избранник

Известно, что авария произошла на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской возле Оперного театра. В комментарии "славящимся своей пророссийской позицией "украинским журналистам" Чернев сказал, что этот инцидент ДТП назвать трудно.

Все хорошо. Все живы, все здоровы. Я бы даже не называл это ДТП — это просто маленькая неприятность. На авто только царапина,

– констатировал он.

Обратите внимание! Журналисты 24 Канала также хотели пообщаться с господином Егором, однако тот сказал, что у него нет времени и предложил позвонить позже. К вечеру Чернев так и ответил на наши звонки.

Следует сказать, что нардеп подтвердил, что был в незадекларированной машине. Он подчеркнул, что одолжил этот белый мерседес у знакомых на несколько дней, пока его собственный автомобиль в ремонте.

Я одолжил это авто у знакомых на несколько дней, пока моя машина на ремонте,

– объяснил народный избранник.

Напомним, на этой неделе во вторник, 27 декабря, в Виннице произошло ДТП. В полиции сообщили, что 40-летний мужчина сбил двух подростков на пешеходном переходе.