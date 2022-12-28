К сожалению, один из мальчиков погиб на месте. Полицейские открыли уголовное дело.
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Подробности смертельного ДТП в Полтаве
ДТП произошло около 18 часов на перекрестке улиц Европейская и Героев АТО в Полтаве. По предварительной версии следствия Citroen C5 наехал на женщину с малолетними детьми, когда они шли по пешеходному переходу.
ДТП произошло на пешеходном переходе в Полтаве / Фото Полиции Полтавской области
К сожалению, в результате наезда от полученных травм 5-летний мальчик погиб на месте. Женщина и ее старший 7-летний сын получили незначительные телесные повреждения,
– отметили в полиции.
Правоохранители уточнили, что за рулем был 60-летний местный житель. Водитель задержан. Ему готовят сообщения о подозрении по статье "Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего".
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Смертельные ДТП с детьми: последние новости
- Под Жмеринкой 24 декабря в ДТП погибли мать с 8-летней дочерью. В полиции рассказали, что женщина выехала на встречную полосу, в результате чего ее автомобиль столкнулся с автобусом.
- Во Львовской области автомобиль врезался в поезд. Водитель и его маленькая дочь погибли на месте.
- 18 декабря в Первомайском районе Николаевской области автомобиль сорвался с моста в реке. К сожалению, погибли 5 человек, в том числе и двое детей.
- Ранее, 10 декабря, автомобиль сорвался с моста на Волыни. Полицейские сообщили, что водитель не справился с управлением. К сожалению, он и один из пассажиров погибли на месте. Еще троих, в том числе двоих малолетних детей, доставили в больницу.