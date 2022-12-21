Жуткое ДТП произошло на железнодорожном переезде в селе Арламовская Воля Яворивского района Львовской области. Об этом сообщили в Нацполиции.
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Что известно о столкновении автомобиля с поездом
По предварительным данным, на переезде в селе Арламовская Воля около 14.30 столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Поезд курсировал по маршруту "Запорожье - Перемышль".
За рулем Volkswagen Caddy находился 37-летний житель Львовщины. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
В результате ДТП водитель легковушки, а также его 8-летняя дочь, находившаяся в автомобиле, погибли от полученных травм,
– отметили в полиции.
Все, что осталось от автомобиля после ДТП / Фото Полиции Львовской области
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