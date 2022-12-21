Моторошна ДТП сталася на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля Яворівського району Львівської області. Про це повідомили в Нацполіції.

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Що відомо про зіткнення автомобіля з потягом

За попередніми даними, на переїзді у селі Арламівська Воля близько 14:30 зіткнулися пасажирський потяг та легковий автомобіль. Поїзд курсував за маршрутом "Запоріжжя – Перемишль".

За кермом Volkswagen Caddy був 37-річний мешканець Львівщини. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

Внаслідок ДТП водій легковика, а також його 8-річна донька, яка перебувала в автомобілі, загинули від отриманих травм,

– зазначили в поліції.

Усе, що залишилося від автомобіля після ДТП / Фото Поліції Львівської області

Зверніть увагу! Правоохоронці вкотре звертаються до громадян. Просять бути максимально уважними та обережними при наближенні до залізничних колій. Поліцейські закликають переїжджати та переходити залізницю лише у дозволених місцях, переконавшись у відсутності потяга.

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