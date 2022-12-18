Пресслужба ДСНС повідомила, що трагедія сталася у селі Кінецьпіль. У річку Кодима з моста впав автомобіль Mitsubishi Sigma.
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На жаль, загинули 5 людей. Серед них – 2 дітей (2015 та 2017 рік народження).
Рятувальники деблокували тіла загиблих. Автомобіль з води підняли краном.
Машина впала у річку Кодима / ДСНС України
Рятувальники витягають машину з води / ДСНС України
Трагедія на Волині
Декілька днів тому схожа трагедія сталася на Волині у селі Воля-Ковельська. Вранці 10 грудня автомобіль Honda CRV злетів з моста й впав у річку. Водій та один з пасажирів загинули. Ще трьом посажирам вдалося врятуватися. Вони потрапили до лікарні з переохолодженням.