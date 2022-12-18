Вибух у багатоповерхівці на проспекті Тракторобудівників, 94-в, у Харкові прогримів 17 грудня. Постраждалу дитину доставили до опікового центру.

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Хлопчик отримав опіки першого ступеня

Одразу два газових балони по 200 грамів вибухнули на 10 поверсі шістнадцятиповерхівки у Харкові. На щастя, минулося без подальшого загоряння.

Як стало відомо, дитина самостійно включила духову шафу, в якій знаходилось балони, після чого виник вибух,

– зазначили в ДСНС.

Дворічний хлопчик отримав опіки I ступеня. Зокрема, постраждало праве передпліччя. Хлопчика доставили до опікового центру.

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У Києві через вибух газового балона постраждало 5 людей, на Одещині – у квартирі виникла велика діра

9 грудня потужний вибух прогримів у Києві біля станції метро Васильківська. Там у металевому кіоску зі швидкого приготування їжі вибухнув газовий балон. На місці виникла сильна пожежа.

Внаслідок інциденту постраждали 5 людей. Чотирьох з них ушпиталили з опіками. Обидва кіоски згоріли вщент.

Уже через декілька днів вибух газового балона стався і в багатоповерхівці на Одещині. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Однак, у квартирі утворилася діра. Зруйновано частину фасадної стіни і вікна.

Зверніть увагу! Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки, аби уникнути нещасних випадків. До речі, використовувати газові балони у будинках не рекомендують узагалі. Також у жодному разі не встановлювати балони біля печей чи опалювальних приладів, а ще легкозаймистих речовин.