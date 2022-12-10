Вибух стався в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування. Зайнялась пожежа, яка охопила 2 кіоски.

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Наслідки вибуху

На місце вибуху швидко прибули рятувальники, пожежу стали гасити. Втім, внаслідок інциденту постраждало 5 людей:

2 працівників кіоску з приготування їжі,

1 відвідувач,

1 особа, яка намагалась гасити пожежу,

продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.

Потерпілих передали медикам. Згодом 4 людей госпіталізували з опіками. Обидва кіоски згоріли повністю.

Треба слідкувати за правилами безпеки

Через постійні відключення електроенергії кияни почали масово закупляти газові балони. У КМДА закликали людей дотримуватися правил безпеки, аби уникнути можливих негативних і навіть трагічних наслідків.