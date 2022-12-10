Вибух стався в металевому кіоску з виготовлення їжі швидкого приготування. Зайнялась пожежа, яка охопила 2 кіоски.
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Наслідки вибуху
На місце вибуху швидко прибули рятувальники, пожежу стали гасити. Втім, внаслідок інциденту постраждало 5 людей:
- 2 працівників кіоску з приготування їжі,
- 1 відвідувач,
- 1 особа, яка намагалась гасити пожежу,
- продавець суміжного кіоску з продажу мобільних аксесуарів.
Потерпілих передали медикам. Згодом 4 людей госпіталізували з опіками. Обидва кіоски згоріли повністю.
Треба слідкувати за правилами безпеки
Через постійні відключення електроенергії кияни почали масово закупляти газові балони. У КМДА закликали людей дотримуватися правил безпеки, аби уникнути можливих негативних і навіть трагічних наслідків.
- Наприклад, якщо балон за низької температури заправити на вулиці на повну, а потім принести в тепло, він може вибухнути.
- Крім того, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки.
- Також людей закликають дбати про безпеку при використанні генератора. Зокрема, не можна його включати у закритому приміщенні.