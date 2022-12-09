Після вибуху спалахнула пожежа. Інформації про постраждалих станом на 21:00 немає. За словами очевидців, їх щонайменше двоє.

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Люди у вогні вибігали на вулицю

Очевидці повідомляють, що з будівлі МАФу один чоловік вибіг оголеним і в нього палали ноги. Йому допомогли люди з вогнегасниками, які погасили вогонь.

Інший чоловік повністю охоплений вогнем впав у сніг, намагаючись загаситись. Йому в цьому допомогли небайдужі люди, які були поруч. У якому він зараз стані – поки невідомо.

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На Троєщині, ймовірно, вибухнув генератор

4 грудня у квартирі столичної багатоповерхівки на Троєщині пролунав вибух. Після цього на місці спалахнула пожежа. До будинку одразу прибули усі служби.

Вибух пролунав у багатоповерхівці на вулиці Цвєтаєвої. Ймовірно, причиною став генератор, який був у квартирі. Унаслідок вибуху постраждали сусідні квартири, у кількох повилітали вікна. В одній із сусідніх квартир ще й серйозно пошкоджена стіна.