После взрыва вспыхнул пожар. Информации о пострадавших на 21:00 нет. По словам очевидцев, их по меньшей мере двое.

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Люди в огне выбегали на улицу

Очевидцы сообщают, что из здания МАФ один человек выбежал обнаженным и у него пылали ноги. Ему помогли люди с огнетушителями, погасившими огонь.

Другой человек полностью охваченный огнем упал в снег, пытаясь потушиться. Ему в этом помогли неравнодушные находившиеся рядом люди. В каком он сейчас состоянии – пока неизвестно.

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На Троещине, вероятно, взорвался генератор

4 декабря в квартире столичной многоэтажки на Троещине раздался взрыв. После этого на месте вспыхнул пожар. В дом сразу прибыли все службы.

Взрыв раздался в многоэтажке на улице Цветаевой. Вероятно, причиной стал генератор, находившийся в квартире. В результате взрыва пострадали соседние квартиры, в нескольких вылетели окна. В одной из соседних квартир еще и серьезно повреждена стена.