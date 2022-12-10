Взрыв произошел в металлическом киоске по приготовлению пищи быстрого приготовления. Загорелся пожар, охвативший 2 киоска.
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Последствия взрыва
На место взрыва быстро прибыли спасатели, пожар стали тушить. Впрочем, в результате инцидента пострадали 5 человек:
- 2 работника киоска по приготовлению пищи,
- 1 посетитель,
- 1 человек, пытавшийся тушить пожар,
- продавец смежного киоска по продаже мобильных аксессуаров.
Потерпевших передали медикам. Впоследствии 4 человека госпитализировали с ожогами. Оба киоска сгорели полностью.
Следует следить за правилами безопасности
Из-за постоянных отключений электроэнергии киевляне начали массово закупать газовые баллоны. В КГГА призвали людей соблюдать правила безопасности во избежание возможных негативных и даже трагических последствий.
- Например, если баллон при низкой температуре заправить на улице по полной, а затем принести в тепло, он может взорваться.
- Кроме того, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
- Также людей призывают заботиться о безопасности при использовании генератора. В частности, его нельзя включать в закрытом помещении.