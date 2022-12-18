Прессслужба ГСЧС сообщила, что трагедия произошла в селе Конецполь. В реку Кодыма с моста упал автомобиль Mitsubishi Sigma.

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К сожалению, погибли 5 человек. Среди них – 2 детей (2015 и 2017 год рождения).

Спасатели деблокировали тела погибших. Автомобиль с воды подняли краном.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.



Машина упала в реку Кодыма / ГСЧС Украины



Спасатели извлекают машину из воды / ГСЧС Украины

Трагедия на Волыни

Несколько дней назад похожа трагедия произошла на Волыни в селе Воля-Ковельская. Утром 10 декабря автомобиль Honda CRV взлетел с моста и упал в реку. Водитель и один из пассажиров погибли. Еще трем пассажирам удалось спастись. Они попали в больницу с переохлаждением.

Обратите внимание! В первый день зимы в Киеве произошло масштабное ДТП. На проспекте Победы столкнулись 5 автомобилей. Одну из них опрокинуло на бок. ДТП вызвало сильную пробку.