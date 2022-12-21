Про це Джо Байден написав у твітері перед зустріччю з Володимиром Зеленським. Детальніше розповідає 24 канал.

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Сподіваюсь, у тебе хороший політ, Володимире. Буду дуже радий побачити тебе. Нам є багато про що поговорити,

– зазначив президент США.

Про що Байден хоче поговорити з Зеленським

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі розповів, що Байден запросив президента України до США, бо вирішив, що війна переходить "у нову фазу".

Президент справді вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресію пана Путіна, що це хороший час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити,

– зазначив Кірбі.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США Україні. Окрім того, збереженні санкцій проти держави-агресорки.

За словами представника Ради нацбезпеки США, два президенти також обговорять, як може закінчитися війна. Кірбі зазначив, що говоритимуть саме про поняття Зеленського "про справедливий мир", як саме його досягти і як з цим можуть допомогти США. Також Кірбі наголосив, що Путін наразі не зацікавлений у дипломатії.

Якраз навпаки. Він (Путін – 24 канал) зацікавлений у вбивстві більшої кількості цивільних українських громадян,

– сказав Кірбі.

Також координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки зазначив, що Сполучені Штати працюють над тим, аби поїздка Володимира Зеленського була безпечною.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський розповів, що вирушив до США для зміцнення стійкості та обороноздатності нашої держави. Зокрема, президент планує обговорити зі своїм колегою співпрацю. Окрім того, виступити у Конгресі та провести низку двосторонніх зустрічей.

Що Зеленський робитиме у США / Інфографіка 24 каналу