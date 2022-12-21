Під час довідкової престелефонії у США відповіли на питання, пов'язані з цим аспектом. У Білому домі розповіли, чи існує загроза життю Володимира Зеленського під час його візиту. Особливо з урахуванням агентурної сітки Кремля.

Читайте також Росія лишає випалену землю: Зеленський звернувся до українців після поїздки в Бахмут

Зеленський самостійно ухвалив рішення

Як зазначили у Білому домі, з президентом України проводили консультацію. Власне, обговорювали параметри безпеки, які б дозволили йому покинути країну на короткий проміжок часу.

Остаточне рішення, наголошують в адміністрації, ухвалював сам Зеленський. За словами представника Білого дому, глава держави визначив, що для нього наявні параметри безпеки відповідали його потребам. Ясна річ, з урахуванням можливих загроз з боку Росії.

Ви знаєте, Росія продовжуватиме робити те, що робить Росія. І ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо. І це не перешкоджатиме нашій підтримці України,

– наголосили у Білому домі.

Там додали, що Зеленський вирушає до Вашингтона, щоб захистити інтереси як свого народу, так і країни.

У Білому домі підкреслили, що Зеленський напередодні перебував у Бахмуті, що на лінії фронту. І до того президент України їздив на передову. Тож він, ще раз наголошують у відомстві, ухвалює власні рішення про подорож до США, "виходячи з того, що, на його думку, буде найкращим для його людей".

Що відомо про візит Зеленського до США