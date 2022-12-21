Під час довідкової престелефонії у США відповіли на питання, пов'язані з цим аспектом. У Білому домі розповіли, чи існує загроза життю Володимира Зеленського під час його візиту. Особливо з урахуванням агентурної сітки Кремля.
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Зеленський самостійно ухвалив рішення
Як зазначили у Білому домі, з президентом України проводили консультацію. Власне, обговорювали параметри безпеки, які б дозволили йому покинути країну на короткий проміжок часу.
Остаточне рішення, наголошують в адміністрації, ухвалював сам Зеленський. За словами представника Білого дому, глава держави визначив, що для нього наявні параметри безпеки відповідали його потребам. Ясна річ, з урахуванням можливих загроз з боку Росії.
Ви знаєте, Росія продовжуватиме робити те, що робить Росія. І ми продовжуватимемо робити те, що ми робимо. І це не перешкоджатиме нашій підтримці України,
– наголосили у Білому домі.
Там додали, що Зеленський вирушає до Вашингтона, щоб захистити інтереси як свого народу, так і країни.
У Білому домі підкреслили, що Зеленський напередодні перебував у Бахмуті, що на лінії фронту. І до того президент України їздив на передову. Тож він, ще раз наголошують у відомстві, ухвалює власні рішення про подорож до США, "виходячи з того, що, на його думку, буде найкращим для його людей".
Що відомо про візит Зеленського до США
- Володимир Зеленський особисто зустрінеться з Джо Байденом 21 грудня. Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров. Зауважимо, що раніше цю інформацію поширювали західні ЗМІ і лиш зранку 21 грудня її підтвердили в нашій державі. Зрозуміло, що це зробили з затримкою з міркувань безпеки.
- Під час зустрічі глави держав обговорять всебічну співпрацю країн. Зокрема, підійматиметься питання зміцнення стійкості й обороноздатності України. Також підтримка її суверенітету та відновлення територіальної цілісності.
- Крім того, Володимир Зеленський виступить з промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США. Також у нього запланована низка двосторонніх зустрічей.
- Зауважимо, що у Білому домі вже підтвердили надання чергового пакету військової допомоги Україні. Зокрема, систем ППО Patriot. Нагадаємо, що передачу останніх тримав під власним контролем Володимир Зеленський.