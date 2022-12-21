Об этом Джо Байден написал в твиттере перед встречей с Владимиром Зеленским. Детальнее рассказывает 24 канал.
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Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Буду очень рад видеть тебя. Нам есть много о чем поговорить,
– отметил президент США.
О чем Байден хочет поговорить с Зеленским
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что Байден пригласил президента Украины в США, потому что решил, что война переходит "в новую фазу".
Президент действительно верит, что потеряли мы приближаемся к зиме, потеряли мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить,
– отметил Кирби.
Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США Украине. Кроме того, сохранение санкций против государства-агрессора.
По словам представителя Совета нацбезопасности США, два президента также обсудят, как может окончиться война. Кирби отметил, что будут говорить именно о понятии Зеленского "о справедливом мире", как именно его достичь и как с этим могут помочь США. Также Кирби подчеркнул, что Путин не заинтересован в дипломатии.
Как раз наоборот. Он (Путин – 24 канал) заинтересован в убийстве большего количества украинских граждан,
– сказал Кирби.
Также координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности отметил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы поездка Владимира Зеленского была безопасной.
Что Зеленский будет делать в США / Инфографика 24 канала