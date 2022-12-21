Об этом Джо Байден написал в твиттере перед встречей с Владимиром Зеленским. Детальнее рассказывает 24 канал.

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Надеюсь, у тебя хороший полет, Владимир. Буду очень рад видеть тебя. Нам есть много о чем поговорить,

– отметил президент США.

О чем Байден хочет поговорить с Зеленским

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби рассказал, что Байден пригласил президента Украины в США, потому что решил, что война переходит "в новую фазу".

Президент действительно верит, что потеряли мы приближаемся к зиме, потеряли мы вступаем в новую фазу этой войны, агрессию господина Путина, что это хорошее время для двух лидеров, чтобы сесть лицом к лицу и поговорить,

– отметил Кирби.

Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на продлении военной и экономической помощи США Украине. Кроме того, сохранение санкций против государства-агрессора.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, два президента также обсудят, как может окончиться война. Кирби отметил, что будут говорить именно о понятии Зеленского "о справедливом мире", как именно его достичь и как с этим могут помочь США. Также Кирби подчеркнул, что Путин не заинтересован в дипломатии.

Как раз наоборот. Он (Путин – 24 канал) заинтересован в убийстве большего количества украинских граждан,

– сказал Кирби.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности отметил, что Соединенные Штаты работают над тем, чтобы поездка Владимира Зеленского была безопасной.

Обратите внимание! Владимир Зеленский рассказал, что отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности нашего государства. В частности, президент намерен обсудить со своим коллегой сотрудничество. Кроме того, выступить в Конгрессе и провести ряд двусторонних встреч.

Что Зеленский будет делать в США / Инфографика 24 канала