Детали о жутком ДТП

Трагедия произошла возле села Поповцы, в Жмеринском районе Винницкой области. Известно, что автомобиль Skoda Fabia столкнулся с пассажирским автобусом.

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Полицейские, спасатели и медики выехали на место происшествия. Работает следственно-оперативная группа,

– рассказали в полиции.

В салоне легковушки были 41-летняя мать и ее 8-летняя дочь. В результате столкновения они сразу погибли. На фото с места происшествия видно, что от автомобиля остался только лом.

В салоне автобуса находились 18 пассажиров. Ранения получили 7 из них и водитель. Трое пострадавших госпитализированы.

По факту нарушения правил дорожного движения правоохранители возбудили уголовное дело.

Последствия смертельного ДТП возле Жмеринки / Фото полиции

В Николаевской области автомобиль упал в реку

18 декабря в Первомайском районе Николаевской области автомобиль Mitsubishi Sigma упал с моста в реку Кодыма. К сожалению, 5 человек погибли. Среди них были двое детей 2015 и 2017 года рождения. Автомобиль из воды спасатели доставали специальным краном.

Похожий инцидент произошел на Волыни. Тогда погибли водитель и пассажир. Другим пассажирам удалось спастись. Они попали в больницу с переохлаждениями. Известно, что среди пострадавших были дети 6 и 10 лет.

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В Киевской области пьяный водитель сбил 12-летнего переселенца

18 ноября в Белоцерковском районе Киевской области погиб 12-летний переселенец из Херсонской области. Известно, что мальчик был из многодетной семьи, которая месяц назад эвакуировалась с Юга Украины.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал, что ребенок возвращался домой из магазина. Мальчику оставалось всего 100 метров, когда на него наехал автомобиль.

Известно, что за рулем легковушки находился 57-летний водитель, который был под хмельком. После аварии его забрали в СИЗО.