Деталі про моторошну ДТП

Трагедія трапилася біля села Попівці, що у Жмеринському районі на Вінниччині. Відомо, що автомобіль Skoda Fabia зіткнувся з пасажирським автобусом.

До теми На Львівщині автомобіль врізався в потяг: серед загиблих – маленька дівчинка

Поліцейські, рятувальники та медики виїхали на місце події. Працює слідчо-оперативна група,

– розповіли у поліції.

У салоні легковика були 41-річна матір і її 8-річна донька. Внаслідок зіткнення вони одразу загинули. На фото з місця події видно, що з автомобіля залишився лише брухт.

У салоні автобуса перебували 18 пасажирів. Поранень зазнали 7 з них та водій. Трьох потерпілих госпіталізували.

За фактом порушення правил дорожнього руху правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Наслідки смертельної ДТП біля Жмеринки / Фото поліції

На Миколаївщині автомобіль впав у ріку

18 грудня у Первомайському районі Миколаївської області автомобіль Mitsubishi Sigma впав з моста у річку Кодима. На жаль, 5 людей загинули. Серед них були двоє дітей 2015 та 2017 років народження. Автомобіль з води рятувальники діставали спеціальним краном.

Схожий інцидент трапився на Волині. Тоді загинули водій та пасажир. Іншим пасажирам вдалося врятуватися. Вони потрапили до лікарні з переохолодженнями. Відомо, що серед потерпілих були діти віком 6 і 10 років.

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На Київщині п'яний водій збив 12-річного переселенця

18 листопада у Білоцерківському районі Київщини загинув 12-річний переселенець з Херсонської області. Відомо, що хлопчик був з багатодітної сім'ї, яка лише місяць перед тим евакуювалася з Півдня України.

Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що дитина поверталася додому з магазину. Хлопчику залишалося всього лиш 100 метрів, коли на нього наїхав автомобіль.

Відомо, що за кермом легковика перебував 57-річний водій, який був напідпитку. Після аварії його забрали в СІЗО.