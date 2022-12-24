Деталі про моторошну ДТП
Трагедія трапилася біля села Попівці, що у Жмеринському районі на Вінниччині. Відомо, що автомобіль Skoda Fabia зіткнувся з пасажирським автобусом.
До теми На Львівщині автомобіль врізався в потяг: серед загиблих – маленька дівчинка
Поліцейські, рятувальники та медики виїхали на місце події. Працює слідчо-оперативна група,
– розповіли у поліції.
У салоні легковика були 41-річна матір і її 8-річна донька. Внаслідок зіткнення вони одразу загинули. На фото з місця події видно, що з автомобіля залишився лише брухт.
У салоні автобуса перебували 18 пасажирів. Поранень зазнали 7 з них та водій. Трьох потерпілих госпіталізували.
За фактом порушення правил дорожнього руху правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Наслідки смертельної ДТП біля Жмеринки / Фото поліції
На Миколаївщині автомобіль впав у ріку
18 грудня у Первомайському районі Миколаївської області автомобіль Mitsubishi Sigma впав з моста у річку Кодима. На жаль, 5 людей загинули. Серед них були двоє дітей 2015 та 2017 років народження. Автомобіль з води рятувальники діставали спеціальним краном.
Схожий інцидент трапився на Волині. Тоді загинули водій та пасажир. Іншим пасажирам вдалося врятуватися. Вони потрапили до лікарні з переохолодженнями. Відомо, що серед потерпілих були діти віком 6 і 10 років.
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На Київщині п'яний водій збив 12-річного переселенця
18 листопада у Білоцерківському районі Київщини загинув 12-річний переселенець з Херсонської області. Відомо, що хлопчик був з багатодітної сім'ї, яка лише місяць перед тим евакуювалася з Півдня України.
Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов розповів, що дитина поверталася додому з магазину. Хлопчику залишалося всього лиш 100 метрів, коли на нього наїхав автомобіль.
Відомо, що за кермом легковика перебував 57-річний водій, який був напідпитку. Після аварії його забрали в СІЗО.