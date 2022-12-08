Тобто винен у ДТП не водій військової вантажівки окупантів, яка розчавила мікроавтобус, а водій маршрутки. Про це 24 каналу розповів журналіст Денис Казанський.
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Не перша така аварія на Донеччині
Це завжди так. Там постійно відбуваються такі аварії, але не такі криваві. Так, щоб за раз 16 осіб загинуло – це окремий випадок,
– повідомив журналіст.
За його словами, таких випадків аварій з військовою технікою загарбників є величезна кількість. Так, для вантажівок росіян з буквами "Z" та "V" правил дорожнього руху не існує, вони рухаються як їм заманеться.
Казанський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення був інцидент, коли на Донеччині російський танк таранив пасажирський автобус. А зараз ми бачимо подібну ситуацію, коли вантажівка загарбників давить людей на її шляху.
"Це опосередковані жертви війни, але також жертви російської окупації та агресії. Ці люди були б живі, якби Росія не направляла свої окупаційні війська на нашу територію", – наголосив журналіст.
Аварії через окупантів: що відомо
- Смертельна аварія у Шахтарському районі Донецької області сталася 7 грудня. На автодорозі Шахтарськ – Торез сталося зіткнення вантажного автомобіля, який перевозив військовослужбовців, з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП загинули 16 осіб, ще троє постраждали.
- На початку листопада російські окупанти потрапили в аварію неподалік села Приазовське Запорізької області. Там зіткнулися 8 автомобілів, які могли перевозити мобілізованих.
- Росія направляє до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований та низькокваліфікований особовий склад. Іноді трапляється так, що окупанти не доїжджають до пункту призначення. Така ситуація відбулася й на Донеччині, коли з 7 танків, 2 – потрапили у ДТП під час слідування.
- Біля Мелітополя КамАЗ окупантів на повному ходу влетів у легковий автомобіль. Загинули мирні люди – двоє дорослих та 12-річний хлопчик. Виявилось, що загарбники наздоганяли колону.