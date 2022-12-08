Тобто винен у ДТП не водій військової вантажівки окупантів, яка розчавила мікроавтобус, а водій маршрутки. Про це 24 каналу розповів журналіст Денис Казанський.

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Не перша така аварія на Донеччині

Це завжди так. Там постійно відбуваються такі аварії, але не такі криваві. Так, щоб за раз 16 осіб загинуло – це окремий випадок,

– повідомив журналіст.

За його словами, таких випадків аварій з військовою технікою загарбників є величезна кількість. Так, для вантажівок росіян з буквами "Z" та "V" правил дорожнього руху не існує, вони рухаються як їм заманеться.

Казанський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення був інцидент, коли на Донеччині російський танк таранив пасажирський автобус. А зараз ми бачимо подібну ситуацію, коли вантажівка загарбників давить людей на її шляху.

"Це опосередковані жертви війни, але також жертви російської окупації та агресії. Ці люди були б живі, якби Росія не направляла свої окупаційні війська на нашу територію", – наголосив журналіст.

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