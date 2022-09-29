Один із таких інцидентів з окупантами трапився на Донеччині. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Недосвідчений екіпаж потрапив у ДТП

Ворог продовжує направляти до районів ведення бойових дій щойно відмобілізований, низькокваліфікований особовий склад.

Так, 26 вересня до Лиману Донецької області вибуло 7 одиниць танків, 2 з яких потрапили у ДТП під час слідування.

Крім цього, належної вогневої підготовки із застосуванням штатного озброєння танків сформовані екіпажі теж не пройшли,
– зазначили у Генштабі.

Окупанти воюють без будь-якої підготовки

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