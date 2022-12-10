Серед постраждалих є діти

Відомо, що трагедія трапилася близько 11 години ранку у селі Воля-Ковельська. За кермом автомобіля був 38-річний водій.

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Керманич не вибрав безпечної швидкості руху і не врахував погоду. То ж він не впорався та наїхав на елемент захисту річкового мосту. Після того автомобіль злетів у річку та перекинувся.

На жаль, водій та один пасажир загинули на місці події. Трьом пасажирам віком 32, 10 та 6 років вдалося вижити. Зараз вони перебувають у лікарні з загальним переохолодженням.

На місці події працює слідчо-оперативна група.



На Волині автомобіль впав у річку / Фото поліція

Масштабна ДТП трапилася в Одеській області

Уночі 9 грудня смертельна ДТП трапилася на трасі Київ – Одеса біля Знам'янки в Одеській області. Пасажирський автобус Van Hool, який їхав зі Львова, зіткнувся з вантажівкою Skania, поруч з якою був напівпричеп-зерновоз.

Удар був такий сильний, що автобус залишився без передньої частини, де був водій та його напарник, який на той момент відпочивав. На жаль, обидва керманичі загинули. Також відомо, що поранень зазнали 6 пасажирів, водночас водій вантажівки не постраждав.