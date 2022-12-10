Среди пострадавших есть дети

Известно, что трагедия случилась около 11 часов утра в селе Воля-Ковельская. За рулем автомобиля находился 38-летний водитель.

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Водитель не выбрал безопасной скорости движения и не учел погоду. Поэтому он не справился и наехал на элемент защиты речного моста. После этого автомобиль взлетел в реку и опрокинулся.

К сожалению, водитель и один пассажир погибли на месте происшествия. Трем пассажирам в возрасте 32, 10 и 6 лет удалось выжить. Сейчас они находятся в больнице с общим переохлаждением.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.



На Волыни автомобиль упал в реку / Фото полиция

Масштабное ДТП произошло в Одесской области

Ночью 9 декабря смертельное ДТП произошло на трассе Киев – Одесса возле Знаменки в Одесской области. Пассажирский автобус Van Hool, ехавший из Львова, столкнулся с грузовиком Skania, рядом с которым был полуприцеп-зерновоз.

Удар был настолько сильным, что автобус остался без передней части, где находился водитель и его напарник, который на тот момент отдыхал. К сожалению, оба водителя погибли. Также известно, что ранения получили 6 пассажиров, в то же время водитель грузовика не пострадал.