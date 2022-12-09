Авария произошла на затяжном подъеме. Пассажирский автобус "Van Hool" ехал в попутном направлении с грузовиком "Skania", рядом с которым был полуприцеп-зерновоз.
Кстати Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 5 автомобилей
Есть погибшие и пострадавшие
Очевидцы сообщили, что автобус из-за удара остался без носовой части, где сидели водители. К сожалению, не обошлось без жертв. В результате аварии погиб водитель автобуса и его напарник, который находился за рулем.
Водитель грузовика выжил / Фото полиции Одесской области
Кроме того, еще четверо их пассажиров получили травмы. Их забрали в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Кстати, СМИ писали, что автобус ехал из Львова. На фото полиции видно, что транспорт фактически разбит.
Кабина автобуса разбита / Фото полиции Одесщины
ДТП на трассе Киев – Одесса / Фото полиции Одесской области
Львовянин влетел в блокпост
В Ровненской области 13 ноября тоже произошло ДТП. Львовянин влетел в блокпост и наехал на военного. Авария произошла на трассе Киев – Чоп.
40-летнего военного ТРО, который нес службу на блок-посту, забрали в больницу.