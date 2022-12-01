Инцидент произошел на проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом. Из-за аварии образовалась сильная пробка, сообщают в местных телеграм-каналах.

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Детали столкновения автомобилей

Причины столкновения неизвестны. Информации о пострадавших или жертвах тоже пока нет.

Масштабное ДТП в Киеве 1 декабря / Фото "Телеканал Киев"

Известно, что авария произошла на проспекте Победы: в нее попали 5 автомобилей, один из которых опрокинуло на бок. На месте событий образовалась большая пробка, там работают правоохранители.



На месте аварии началась пробка / Фото "Телеканал Киев"

Утро начинается не с кофе: большая автокатастрофа в Киеве на проспекте под Воздухофлотским мостом: несколько авто, одно на боку. На месте 3 автомобиля полиции, но скорых не вижу,

– говорится в сообщении.

Что происходит на месте аварии: смотрите видео

Обратите внимание Что происходит с машиной при ДТП на скорости 150 километров в час

В Латвии автобус с украинскими военными попал в ДТП

В Латвии вечером 26 ноября произошла авария: автобус с украинскими защитниками попал в ДТП. К сожалению, без жертв не обошлось – водитель погиб, а 26 пассажиров получили ранения.

Известно, что автобус столкнулся с грузовиком. Спикер МИД Украины Олег Николенко 28 ноября рассказал, что пострадавшие военные получают необходимую медицинскую помощь.

Угроз жизни украинцев нет. По предварительной версии, авария произошла из-за непогоды.

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