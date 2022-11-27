Автобус перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства. Он столкнулся с грузовиком.
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В Латвии произошло ДТП с украинскими военными
Пресс-служба Сил обороны Эстонии рассказали, что вечером 26 ноября в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия вблизи города Айнажи в Латвии погиб водитель автобуса, который перевозил груз для военных.
Силы обороны выражают соболезнования родным и близким водителя автобуса. В результате аварии один военнослужащий Сил обороны Эстонии получил ранения и был доставлен в больницу для обследования,
– говорится в сообщении.
Другие пассажиры, пострадавшие в результате аварии, являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины. Их также доставили в больницу. Латвийская полиция сейчас выясняет точную причину аварии.
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