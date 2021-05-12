На юго-востоке Польши 11 мая случилась ужасная авария с участием украинцев. Несмотря на старания польских медиков, 9-летний ребенок погиб.

ДТП произошло в населенном пункте Слодкув-Второй Люблинского воеводства. В аварию попали 3 гражданина Украины.

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Детали ДТП

По информации польской полиции, в автомобиле Seat находилось 3 украинца. За рулем находилась 63-летняя женщина. По неизвестным причинам она съехала на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком.

В легковом автомобиле находился ребенок. 9-летняя девочка получила тяжелые травмы головы. На место прибыли спасатели, а также вертолет скорой помощи. Однако, несмотря на попытки реанимации, ребенок умер.

Сейчас все обстоятельства трагической аварии устанавливают правоохранители Польши.

Заметим, что в 2020 году консульские учреждения Украины на территории Польши оформили 643 справки о смерти граждан нашего государства. Больше всего летальных случаев зафиксировали в пределах округа консульского отдела посольства Украины в Варшаве – 282.